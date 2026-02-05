"Интер" оштрафован на 50 тысяч евро за инцидент с болельщиками

Футбольный клуб "Интер" получил штраф в размере 50 тысяч евро за инцидент, произошедший во время матча 23-го тура чемпионата Италии против "Кремонезе" (2:0), сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Во время встречи болельщики миланского клуба бросили петарду в голкипера "Кремонезе" Эмиля Аудеро. В результате 29-летний вратарь получил повреждение ноги и временное ухудшение слуха на правое ухо, а матч был вынужденно остановлен.

Спортивный суд принял решение оштрафовать "Интер" не только за использование пиротехнических средств, включая дымовые шашки и петарды, но и за то, что один из этих предметов попал в игрока соперника, вызвав его оглушение.

При вынесении решения было учтено оперативное содействие "нерадзурри" в установлении виновных, а также меры, предпринятые клубом для защиты футболистов как во время матча, так и после его завершения. Ранее сообщалось, что болельщикам "Интера" запрещено посещать три ближайших выездных матча команды в Серии А.