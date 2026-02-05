7 Февраля 2026
Лапорта: "Камп Ноу" станет лучшим стадионом в Европе

5 Февраля 2026 07:11
Лапорта: "Камп Ноу" станет лучшим стадионом в Европе

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился ожиданиями от реконструкции стадиона "Камп Ноу", сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es.

По словам главы каталонского клуба, обновленная арена станет не только самой современной, но и крупнейшей в Европе. "Мы невероятно гордимся. Это будет лучший стадион в Европе, самый большой, почти на 105 000 мест. Комфортный, безопасный и коммерчески привлекательный", - заявил Лапорта.

Он подчеркнул, что руководство клуба рассчитывает принимать на "Камп Ноу" крупнейшие футбольные события. "Мы хотим, чтобы здесь проходили крупные финалы. Очень хотелось бы, чтобы финал Лиги чемпионов 2029 года состоялся именно на "Камп Ноу", который будет полностью достроен. Также было бы здорово принять финал чемпионата мира 2030 года", - отметил президент "Барселоны".

Напомним, реконструкция стадиона началась в 2023 году и пока не завершена. При этом с ноября на арене уже вновь проводятся официальные матчи.

İdman.Biz
