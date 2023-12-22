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The Guardian представил рейтинг 100 лучших футболистов 2023 года

Мировой футбол
Новости
22 Декабря 2023 16:59
The Guardian представил рейтинг 100 лучших футболистов 2023 года

Английское издание The Guardian опубликовало список из 100 лучших футболистов по итогам 2023 года. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", возглавил рейтинг нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Форвард «Интер Майами» Лионель Месси замыкает первую десятку, грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия стал 12-м, а португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду находится на 27-м месте.

Топ-10 лучший футболистов 2023 года по версии The Guardian:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингес («Реал»);

3. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

4. Гарри Кейн («Бавария»);

5. Родриго Эрнандес («Манчестер Сити»);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Мохамед Салах («Ливерпуль);

8. Кевин Брёйне («Манчестер Сити»);

9. Виктор Осимхен («Наполи»);

10. Лионель Месси («Интер Майами).\

İdman.biz

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