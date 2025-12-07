"ПСЖ" разгромил "Ренн"

"ПСЖ" победил "Ренн" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции — 5:0.

Дублем отметился Хвича Кварацхелия, еще по голу забили Сенни Маюлу, Ибраим Мбай и Гонсалу Рамуш. На 74-й минуте был удален защитник "Ренна" Жереми Жаке.

"Ренн" прервал серию из четырех побед подряд. Он занимает шестое место в таблице чемпионата Франции с 24 очками после 15 игр. "ПСЖ" (33 очка после 15 матчей) расположился на втором месте.

В следующем матче "Ренн" 13 декабря примет "Брест", "ПСЖ" в тот же день сыграет на выезде с "Метцем".

İdman.Biz