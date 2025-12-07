Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

В матче 13-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта" (5:0) Кейн отметился тремя забитыми мячами.

В 2025 году 32-летний футболист забил 58 голов за клуб и национальную команду и превзошел свое достижение 2017 года. Тогда ему удалось отличиться 56 раз.

В сезоне-2025/2026 нападающий сыграл за "Баварию" 22 матча во всех турнирах. На его счету 28 голов и три результативные передачи.

İdman.Biz