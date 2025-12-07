7 Декабря 2025
RU

Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год

Мировой футбол
Новости
7 Декабря 2025 00:25
8
Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год

Нападающий "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta.

В матче 13-го тура чемпионата Германии против "Штутгарта" (5:0) Кейн отметился тремя забитыми мячами.

В 2025 году 32-летний футболист забил 58 голов за клуб и национальную команду и превзошел свое достижение 2017 года. Тогда ему удалось отличиться 56 раз.

В сезоне-2025/2026 нападающий сыграл за "Баварию" 22 матча во всех турнирах. На его счету 28 голов и три результативные передачи.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" в матче Бундеслиги
00:00
Мировой футбол

"Лейпциг" разгромил "Айнтрахт" в матче Бундеслиги

"Лейпциг" набрал 29 очков и находится на втором месте в таблице Бундеслиги
"Барселона" победила "Бетис" в матче Ла Лиги - ВИДЕО
6 Декабря 23:39
Мировой футбол

"Барселона" победила "Бетис" в матче Ла Лиги - ВИДЕО

Ферран Торрес отметился хет-триком
"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" - ВИДЕО
6 Декабря 23:32
Мировой футбол

"Ливерпуль" упустил победу над "Лидсом" - ВИДЕО

"Красные" вели 2:0
"Интер" разгромил "Комо" и поднялся на первое место в таблице Серии А - ВИДЕО
6 Декабря 23:10
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Комо" и поднялся на первое место в таблице Серии А - ВИДЕО

Закончилась 12-матчевая беспроигрышная серия
"Астон Вилла" впервые с 1919 года выиграла девять из последних десяти матчей АПЛ
6 Декабря 22:10
Мировой футбол

"Астон Вилла" впервые с 1919 года выиграла девять из последних десяти матчей АПЛ

В следующем туре команда сыграет с "Вест Хэмом"
"Манчестер Сити" забил три безответных гола "Сандерленду" - ВИДЕО
6 Декабря 21:08
Мировой футбол

"Манчестер Сити" забил три безответных гола "Сандерленду" - ВИДЕО

2Горожане" воспользовались осечкой "Арсенала"

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста