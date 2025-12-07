7 Декабря 2025
Салах: "Следующий матч может стать моим последним за "Ливерпуль"

7 Декабря 2025 01:25
Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах эмоционально высказался после матча 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с "Лидс Юнайтед" (3:3). Салах провел эту встречу на скамейке запасных, как и предыдущие два матча "Ливерпуля".

"Я не могу в это поверить, я очень разочарован. Я так много сделал для этого клуба, все это видели на протяжении многих лет, особенно в прошлом сезоне. Сидеть на скамейке запасных, я не знаю почему. Я чувствую, что клуб сделал меня козлом отпущения. Так я это ощущаю.

Я много раз говорил, что у меня хорошие отношения с тренером, но внезапно этих отношений просто нет. Я не знаю, почему.

Честно говоря, для меня это неприемлемо. Я не знаю, почему со мной всегда так происходит. Мо виноват во всем, потому что он – проблема. Я не считаю, что я – проблема.

Вчера я разговаривал со своей мамой и сказал ей, что не выйду на поле. Вы этого не знали, я знал. Я сказал ей, чтобы она приехала на следующий матч, потому что это может быть мой последний матч за этот клуб. Посмотрим, что будет, в моей голове я буду наслаждаться этим в любом случае, потому что я не знаю, что будет дальше. Матч будет на "Энфилде", так что это будет мое прощание перед отъездом на Кубком африканских наций", – приводит слова египтянина İdman.Biz со ссылкой VG.

В следующем туре "красные" 13 декабря примут на своем поле "Брайтон энд Хоув Альбион".

