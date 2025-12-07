7 Декабря 2025
"Интер Майами" с Месси в составе переиграл "Ванкувер Уайткэпс" и выиграл Кубок МЛС

7 Декабря 2025 03:10
Окончен финальный матч плей-офф МЛС 2025 года, в котором играли "Интер Майами" и "Ванкувер Уайткэпс". Встреча состоялась на стадионе "Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум" в Форт-Лодердейле. Победу со счетом 3:1 в этой игре одержала команда из Флориды.

На восьмой минуте Эдьер Окампо отличился автоголом и обеспечил преимущество команде из Флориды. На 60-й минуте Али Ахмед сравнял счет. На 71-й минуте Родриго Де Пауль вернул преимущество "цаплям". Тадео Алленде на 90+6-й минуте забил третий мяч хозяев поля.

В полуфинале плей-офф МЛС "Интер Майами" разгромил "Нью-Йорк Сити" со счётом 5:1. "Ванкувер Уайткэпс" переиграл "Сан-Диего" со счетом 3:1.

"Интер Майами" и "Ванкувер Уайткэпс" встречались в матче МЛС, который состоялся 26 мая 2024 года. В той игре "цапли" победили со счетом 2:1.

Это первый Кубок МЛС в истории "Интер Майами".

