4 Декабря 2025
Месси высказался о своем участии в Финалиссиме-2026

4 Декабря 2025 20:06
Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил, сыграет ли он на Финалиссиме 2026 года. Как передает İdman.Biz, ранее СМИ сообщали, что аргентинская национальная команда встретится с Испанией 27 марта 2026 года. Финалиссима — турнир из одного матча между победителями чемпионата Европы (сборная Испании) и Кубка Америки (сборная Аргентины).

"Нет, если честно, то нет. Даже не подтверждено, будет ли она проводиться. Они даже не знают, состоится ли она. Но, честно говоря, наличие предсезонной подготовки в середине сезона изменит для меня все.

Это как начать новый сезон с нуля, и предсезонная подготовка в середине сезона мне очень поможет. Футболисты, выступающие в Европе, как всегда, подходят к финалу [сезона] с кучей матчей за плечами. [Чемпионат мира] в Катаре стал исключением, ведь он состоялся в середине сезона. Многие чувствовали себя лучше, потому что меньше устали. Думаю, подобное произойдет и со мной", — приводит слова Месси ESPN.

