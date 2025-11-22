Гвардиола назвал "Ньюкасл" топ-командой и выделил Гимарайнса перед матчем АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от субботнего матча против "Ньюкасла". Испанский наставник подчеркнул, что его команда столкнется с очень серьезным соперником, сообщает İdman.Biz.

"Ньюкасл" - отличная команда. Я никогда не смотрю на таблицу, когда анализирую соперников. Это топ-команда. Они выглядят как клуб уровня Лиги чемпионов. Они играют очень хорошо", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Отдельно специалист отметил полузащитника Бруно Гимарайнса:

"Он особенный игрок. Это было видно еще в те времена, когда он выступал за 'Лион'. Футболисты такого уровня, которые сезон за сезоном играют много матчей, включая игры за национальную сборную, становятся только лучше. Я всегда был его большим фанатом".

Перед матчем "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, а "Ньюкасл" располагается на 14-й позиции.

İdman.Biz