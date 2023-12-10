Названо самое неожиданное чемпионство в истории футбола

Британское издание FourFourTwo составило рейтинг 32 самых неожиданных чемпионств.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", на первое место журнал поставил победу «Вероны» в сезоне серии А 1984/85. В топ-3 также попали чемпионства «Лестера» в сезоне АПЛ 2014/15 и «Монпелье» в кампании Лиги 1 2011/12.

Самые неожиданные чемпионы по версии FourFourTwo, топ-10:

1. «Верона»-1984/85, Италия;

2. «Лестер»-2015/16, Англия;

3. «Монпелье»-2011/12, Франция;

4. «Кайзерслаутерн»-1997/98, Германия;

5. «Боавишта»-2000/01, Португалия;

6. «Лариса»-1987/88, Греция;

7. «Депортиво»-1999/2000, Испания;

8. «Твенте»-2009/10, Нидерланды;

9. «Риека»-2016/17, Хорватия;

10. «Наполи»-1986/87, Италия.

Отметим, на данный момент «Верона» находится на 18-м месте турнирной таблицы Серии А, «Лестер» покинул Премьер-лигу и выступает в Чемпионшипе, а «Монпелье» занимает 13-е место в Лиге 1.

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