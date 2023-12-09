"Бавария" разгромлена - 1:5! - ВИДЕО

Вот и потерпела «Бавария» первое поражение в чемпионате, да какое! «Айнтрахт» порой умеет неприятно удивлять мюнхенцев, но нынче просто разрыв шаблонов какой-то случился. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на football.kulichki.net, «Орлы» живого места не оставили на «красных», делали, что хотели и как хотели. Со счетом 5:1 закончился поединок, дважды забил Эбимбе, очень хорош в атаке был Мармуш, у ФКБ и отметить некого, кроме Сане и Киммиха, собственно, эти двое и организовали единственное взятие ворот от приезжих.

Казалось, после перерыва Тухель решил перестроить игру, но нет, довольно быстро Нойер пропустил и во второй половине встречи, что окончательно подорвало моральный дух гостей. Голкипер действующего чемпиона Германии даже выходить стал далеко, чтобы начинать атаки, но это не помогало. Девис и Ким вообще провалили игру в обороне, да и Упамекано много ошибался. Вроде и бой в запасе был у «Баварии», и «Байер» оступился в прошлом туре, но нынче просто разочаровали мюнхенцы. А ведь дальше с МЮ играть (пусть там ничего и не решается для немцев), а также «Штутгарт» ждет своего часа, все очень непросто, а главное – интересно. Если в нынешнем туре «швабы» уступят футболистам Хаби Алонсо, у гегемона появятся серьезные проблемы, придется порассуждать на тему, а догонят ли они в этой гонке «аспириновых»? И не придется ли пить валерьянку по итогу для успокоения нервов болельщикам бессменного в последние годы чемпиона?..

Предыстория.

Что объединяет «Айнтрахт» и «Баварию» в нынешнем сезоне? Оба клуба неожиданно вылетели из национального Кубка, причем постаралась в этом одна команда – «Саарбрюкен» из третьего немецкого дивизиона. Что и говорить, провал, как для тех, так и для других. И вот «орлам» на своей территории предстояло встретиться с мюнхенцами в рамках Бундеслиги. У франкфуртцев в последнее время все плохо, ребята не могут выиграть в пяти дуэлях подряд во всевозможных соревнованиях. Собственно, «красные» без проблем тут должны были разбираться с соперником, все-таки ход у ФКБ набран серьезный, а «Байер» в прошлом туре потерял баллы, сражаясь с дортмундской «Боруссией», да и нынче леверкузенцам предстояло биться с мощнейшим «Штутартом». Следовательно, даже несмотря на перенесенный бой с «Унионом», у подопечных Тухеля появлялись отличные шансы не только догнать «аспириновых», но и обойти их в таблице. Впрочем, преждевременно не стоило радоваться фавориту, ведь «Айнтрахт» входит в когорту неудобных конкурентов для немецкого гранда. Есть «Майнц», порой выстреливает менхенгладбахская «Боруссия», вот и «орлы» порой не прочь поклевать гегемона. В последних пяти очных схватках две виктории за ФКБ, одна ничья и две победы франкфуртцев. Также стоит помнить, как в свое время при Коваче был бит гегемон в финале национального Кубка (2018-й год). Мало кто в них верил, но они способны были преподнести сюрприз, особенно при своих болельщиках. Да и Кейн что-то стал похуже выглядеть в последнее время у гостей, так что здесь даже и сенсация могла маячить…

Ход матча.

Девис в последнее время не показывает тут уровень игры, что был у него раньше. Вот в одном из начальных эпизодов канадец сразу мяч потерял, Кнауфф пробил в левый гол, повезло гостям, что получилось мимо цели. Далее мы увидели эпизод, как Ларссон по правому краю с мячом пробежался, получился прострел к дальней стойке, а оттуда уже выстрелил Эбимбе, однако футболисты «Баварии» встали на пути пущенного «снаряда». «Орлы» прямо налетели, давили конкурента. Кейн что-то в битве на «втором этаже» хотел показать, но на уровне желания все и осталось. Зато подопечные Топмеллера забили вполне логичный быстрый гол на 12-й минуте. Бута с правой стороны навесил, Мазрауи не смог вынести, а Шаиби с подбора зарядил в перекладину. Мармуш же затем у правого сыграл, грудью принял и низом в дальний угол пальнул – 1:0. Ким потом по ноге заехал Кнауффу, желтая карточка для нарушителя правил от рефери Цвайера. далее Горецка тонко низом сыграл, завладел «снарядом» Кейн, пробил, но вышло неточно.

Далее «Айнтрахт» еще забил. Кнауфф отобрал мяч у Кима, который как-то совсем плохо влился в игру, пошла передача к Эбимбе. Два человека мешали последнему из вышеназванных спортсменов, но он все равно оформил гол, буквально протолкнув мяч – 2:0. Не прошло и пяти минут, а уже Киммих ошибся, Ларссон перехватил «снаряд», отдал Мармушу, а затем от Омара последовал ответный пас на Хуго, который и забил гол – 3:0. Что вообще было с «Баварией»? Словно в футбол разучились играть. Мармуш и в защите здорово действовал, снимал верх после подач с угловых от Киммих. Ну, хоть Сане и Йозуа немного порадовали болельщиков гостей, если так можно было выразиться. Под конец тайма Лерой откатил к Киммиху, тот в одно касание зарядил в «девятку» - 3:1. Тайм завершился, вроде приезжие стали просыпаться, но уж очень хорошо выглядели «орлы», им стоило не сбавлять высоту своего футбольного полета, тогда виктория точно за ними бы осталась.

Хотели как-то перестроиться гости, предпринимали новые попытки по выходам у чужой штрафной, но толку было мало, довольно быстро «Айнтрахт» забил снова. Упамекано мяч потерял (видимо, нынче это главным элементом было у ФКБ, терять «снаряд») Шаиби же протащил по левому краю и отправил к Эбимбе, тому просто оставалось поразить ближний угол – 4:1. Нойер посмотрел на все это безумие и едва ли в атаку не побежал, очень далеко вышел из ворот, отправил мяч на партнеров через Девиса с Кейном «снаряд» прилетел к Шупо-Мотингу, который оказался один на один с вратарем, но тот грамотно пошел на перехват и опасность нейтрализовал. Собственно, все и всем стало понятно, когда от Мармуша мяч прилетел к Кнауффу, в левый нижний угол получилось – 5:1. Офсайд вроде и зафиксировали, но VAR показал, что все произошло в рамках правил.

Гнабри еще и повреждение получил, Мусиала вступил в бой, а Кейн потом в нижний угол пробивал, но и там Трапп выручил, переведя на угловой. Сане очень нервничал, но зато боролся до последнего, от обиды хватая соперника, желтую карточку за это получил Лерой. Действительно, как-то очень странно было, что футболисты ФКБ совершенно потеряли игровой ритм. Добавлено в итоге было три минуты, ничего не получилось и в компенсированное у фаворита. Ну, как фаворита? Самым настоящим андердогом, даже аутсайдером нынче оказались мюнхенцы. Вот всем скептикам и явный пример, что не надо глядеть на спады у команд, «орлы» взяли, да и разорвали «Баварию», которая может довольно далеко отпустить «Байер» в перспективе. Впрочем, у леверкузенцев тоже завтра предстоит непростой бой провести против «Штутгарта».

Лучший игрок матча – Омар Мармуш.

Постарался в этом матче Эбимбе, дубль оформил, но во втором взятии ворот для него все сделали партнеры, в первом каким-то чудом пропихнул «снаряд» в цель. Это не умаляет заслуг автора двух забитых мячей, но Мармуш, после гола которого «Бавария» и начала разваливаться, еще и ассист важнейший записал на свой счет, потом от него к Кнауффу отлетел мяч, плюс египтянин выглядел гораздо более собранным, нацеленным на результат. Так что наш выбор остановился на Омаре. Хотя дополнительно отметим еще Кнауффа и Траппа.

9 декабря. Франкфурт-на-Майне. Стадион "Дойче Банк Парк".

Судья - Феликс Цвайер (Берлин).

Айнтрахт Ф - Бавария - 5:1 (3:1)

Мармуш, 12 (1:0). Эбимбе, 31 (2:0). Ларссон, 36 (3:0). Киммих, 44 (3:1). Эбимбе, 50 (4:1). Кнауфф, 60 (5:1).

Айнтрахт Ф Бавария

Кевин Трапп Мануэль Нойер

Вильям Пачо Алфонсо Девис, 46

Робин Кох Ким Мин Джэ

Тута Дайо Упамекано

Ансгар Кнауфф, 82 Нуссаир Мазрауи, 46

Дина Эбимбе, 76 Леон Горецка

Хуго Ларссон Йозуа Киммих

Аурелиу Бута, 89 Лерой Сане

Марио Гётце Эрик Шупо-Мотинг, 66

Фарес Шаиби, 88 Кингсли Коман, 66

Омар Мармуш, 81 Харри Кейн

Замены:

Нильс Нкунку, 76 Рафаэл Геррейру, 46

Макото Хасэбэ, 81 Конрад Лаймер, 46

Йенс Петтер Хауге, 82 Серж Гнабри, 66;71

Джессик Нганкам, 88 Томас Мюллер, 66

Элиас Баум, 89 Джамал Мусиала, 71

Наказания:

Омар Мармуш, 67 Ким Мин Джэ, 24

Лерой Сане, 71

Тренеры:

Дино Топмеллер Томас Тухель

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