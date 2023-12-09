Травмы, трансферы и отсутствие голов: Почему "МЮ" так плох в этом сезоне

Рассматриваем ключевые причины неудачного выступления манкунианцев в этом сезоне

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.

«Манчестер Юнайтед» провел позитивный первый сезон под руководством тренера Эрика тен Хага. Это должно было стать основой для того, чтобы голландец повел свою команду к более крупным и серьезным цели, но после четырех месяцев этой кампании настроение на «Олд Траффорд» ухудшается, и Тен Хаг находится под давлением.

Третье место в Премьер-лиге, победа в Кубке лиги и выход в финал Кубка Англии казались для «Юнайтед» достойным плацдармом для дальнейшего развития под руководством бывшего тренера «Аякса», но пока этого не произошло.

ESPN рассматривает ключевые причины и изучает, намного ли они хуже, чем были в прошлом сезоне.

Дилемма нападающего

В прошлом сезоне «Юнайтед» финишировал третьим, но они были самыми результативными в шестерке лучших, забив 58 голов в 38 играх. Они также были вторыми по количеству «упущенных больших шансов» с 71 моментом, и болельщики ожидали, что клуб привлечет элитного нападающего, чтобы помочь решить эту проблему.

Клуб не скрывал, что подписание контракта с «девяткой» было их главным приоритетом в преддверии нового сезона, но в трансферное окно, в течение которого был доступен Гарри Кейн, «Юнайтед» вместо этого подписал высоко оцениваемого, хотя и непроверенного, молодого Расмуса Хёйлунна.

20-летний Хёйлунн забил пять раз в Лиге чемпионов, но еще не забил ни одного гола в Премьер-лиге. Хотя со временем он может превратиться в нападающего топ-уровня, он еще не достиг этого уровня.

Со своей стороны, «Юнайтед» настаивает на том, что подписание Кейна никогда не было реалистичным вариантом из-за связанных с этим цифр (суммы трансфера и заработной платы), а также нежелания «Тоттенхэма» заключать сделку с соперником в Премьер-лиге. Это значит, что второй сезон подряд они испытывают проблемы с забитыми голами.

После 14 игр чемпионата Англии «Юнайтед» забил 16 голов, что является самым низким результатом среди всех команд из топ-10. Это всего на один больше, чем у «Эвертона» и «Брнли», которые находятся в зоне вылета.

Что происходит с Маркусом Рашфордом?

С проблемой Хёйлунна вплотную связана форма Маркуса Рэшфорда. Рашфорд забил 30 голов во всех соревнованиях в прошлом сезоне, но в этом сезоне забил только два — один из них был пенальти в ворота «Эвертона», который Бруну Фернандеш отдал пробить нападающему сборной Англии.

Если бы Рашфорд забивал регулярно, это уменьшило бы давление на Хёйлунна, но он выглядел тенью игрока, которым был в прошлом сезоне, и Тен Хаг регулярно заменял его во время матчей, когда «Юнайтед» отчаянно пытался забить гол. Его заменили на 61-й минуте матча против «Ньюкасла» в минувшие выходные, хотя его команда проигрывала со счетом 0:1.

Рашфорд хочет играть слева в тройке нападения, но в этом сезоне ему пришлось пойти на компромисс: либо начать с позиции центрального нападающего, когда Хёйлунн получил травму в августе, либо довольствоваться местом справа из-за отличной формы Алехандро Гарначо на противоположной стороне.

Опасность для Тен Хага заключается в том, что Рашфорду иногда бывает трудно выбраться из периодов спада результативности. В сезоне 2021/22 он забил всего пять голов, и «Юнайтед» не может себе позволить, чтобы он провел еще одну кампанию с такой низкой продуктивностью.

Проблемы с травмами

Тен Хаг старался не использовать это как оправдание, но с лета он имеет дело с длинным списком травмированных, и в матче с «Ньюкаслом» у него было семь травмированных игроков первой команды (Лисандро Мартинес, Каземиро, Мейсон Маунт, Кристиан Эриксен, Джонни Эванс, Тайрел Маласия и Амад Диалло), а также Джейдон Санчо, исключенный из состава с сентября по дисциплинарным причинам.

В обороне проблемы с травмами в этом сезоне привели к тому, что Тен Хаг исползовал восемь разных комбинаций на позиции центральных защитников (Гарри Магуайр и Люк Шоу впервые оказались в паре в центре защиты в матче с «Ньюкаслом») и пять разных игроков слева в защите (Шоу, Серхио Регилон, Диогу Далот, Виктор Линделеф и Софьян Амрабат).

Болельщики выражают обоснованную обеспокоенность по поводу трансферов, учитывая, что Тен Хаг потратил около 400 миллионов фунтов стерлингов на новых игроков с тех пор, как занял пост тренера летом 2022 года, но он, скорее всего, будет утверждать, что ни разу в этом сезоне у него не было своего основного состава.

Также остается вопрос, является ли длинный список травм просто невезением, или существует связь между регулярными мышечными травмами и интенсивными тренировками, которым Тен Хага отдает предпочтение вместо дополнительного отдыха и восстановления во время напряженного графика матчей.

«Юнайтед» находится в худшем положении, чем в прошлом сезоне?

Статистика «Юнайтед» в Премьер-лиге после 14 игр очень похож на их статистику на том же этапе в прошлом сезоне. На данный момент в лиге в сезоне 2023/24 они сыграли 14 игр, выиграли восемь, проиграли шесть, забили 16, пропустили 17 и набрали 24 очка. После 14 игр прошлого сезона они выиграли восемь, проиграли четыре, забили 20, пропустили 20 и набрали 26 очков.

Ни то, ни другое не очень хорошо, но самая большая разница между этим сезоном и прошлым наблюдается в еврокубках.

Нестабильность формы «Юнайтед» в чемпионате подкреплялась успешной кампанией в групповом этапе Лиге Европы, когда они выиграли пять из шести игр и забили 10 голов. Но этот сезон в Лиге чемпионов не мог сложиться намного хуже. Они выиграли лишь одну из пяти игр и пропустили 14 голов, в том числе 11 в трех выездных матчах.

Также не было заявлений о победах, способных поднять настроение. К этому моменту в прошлом сезоне «Юнайтед» обыграл «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм». В этом сезоне они играли с пятью командами из нынешней топ-10 («Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Брайтон») и проиграли всем.

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