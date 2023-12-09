"Ман Сити" допускает ошибки и теряет очки. Насколько серьезны их проблемы?

«Горожане» набрали всего три очка в последних четырёх матчах чемпионата Англии

İdman.biz представляет статью со ссылкой на livesport.ru.



Пеп Гвардиола во время предматчевой пресс-конференции во вторник, 5 декабря, дал ответ на вопрос, который длился шесть с половиной минут, но то, что последовало в его следующем ответе, было, пожалуй, самым откровенным признанием за день, пишет The Athletic.



«Как я вижу команду и те проблемы, которые у нас есть - мы изменили костяк команды, полузащитники совершенно противоположны тем, что у нас были в прошлых сезонах. Мы многое меняем, но мы вполне стабильны, создаём больше моментов, пропускаем меньше, чем противники».

И это, конечно, суть их текущих проблем, которые составили три ничьи подряд в Премьер-лиге, шаткую победу в Лиге чемпионов над «РБ Лейпциг» и теперь поражение со счетом 0:1 от «Астон Виллы», по ходу которого их, возможно, переиграли намного сильнее, чем в любой период замечательной эпохи Гвардиолы.

Они действительно изменили костяк команды. Из-за травм, дисквалификаций и недоступного трансферного рынка им не хватало - на протяжении большей части этого сезона, некоторых его ключевых моментов или вообще всего - игроков, которые способствовали их успеху в последние годы, и не в последнюю очередь их сезону выигранного требла в 2022–2023 годах.

Кевин Де Брёйне отыграл 20 минут за весь сезон, Джон Стоунз не намного больше, Родри дисквалифицирован на четыре игры, а Джек Грилиш то появлялся, то исчезал ( из-за состояния здоровья и физической формы). Летом ушли Илкай Гюндоган и Рияд Марез. Если «Сити» не похож на себя, то первый ответ прямо перед нами.

Все команды сталкиваются с травмами, а «Сити» вызовет меньше симпатий, чем любая другая, из-за своей репутации транжир (а некоторые назовут их и похуже), но это не просто случай отсутствия высококлассных игроков. Это тип игроков, которых им не хватает, и какое влияние это оказывает на их игру.

Помните те «скучные» матчи, которые ненавидят нейтральные болельщики, в которых «Сити» приезжает на выезд и просто держит мяч, не давая соперникам даже углового? Это потому, что они использовали таких игроков, как Грилиш, Марез, Гюндоган, Стоунз и Родри, для принятия правильных решений, для выполнения безопасного паса, когда безопасный пас необходим, для удерживания владения мячом, зная, что, возможно, это не создает никакой опасности для команды соперника прямо сейчас, но это лучше, чем потерять контроль, даже на время одной контратаки.

Пока в «Сити» есть такие игроки, как Фил Фоден, Хулиан Альварес и Жереми Доку, которые все пытаются комбинировать с Эрлингом Холанном, эта команда всегда будет угрозой и никогда не вызовет никакой симпатии. Все они фантастические игроки, они продвинули «Сити» вверх в таблице в этом сезоне и будут оказывать большое влияние на его игру до момента вручения трофеев в следующем году.

Но поскольку все они более заточенные на атаку игроки, они будут вести более прямую игру — это естественное следствие. Это было очевидно в начале сезона, когда «Сити» выигрывал хорошо, но не всегда уверенно, но в последнее время это стало еще более очевидным в матчах с лучшими командами.

Команды Гвардиолы на самом деле не созданы для хаоса, поэтому, хотя другому тренеру может быть удобно использовать более прямой подход, скажем, в сложных матчах, таких как с «Арсеналом» или «Виллой» на выезде, Гвардиола будет стремиться максимально контролировать игру, даже если это не соответствует характеру игроков, находящихся в его распоряжении. В этом сезоне это часто срабатывало, даже когда «Сити» отправился в гости к «Арсеналу» два месяца назад, но в матче с «Виллой» это действительно привело к довольно разрозненной игре.

Хотя они хорошо сыграли против «Ливерпуля» в конце ноября и, конечно же, в первом тайме против «Тоттенхэма» в воскресенье, но если в этих играх им немного не хватало своих лучших результатов, то на «Вилла Парк» этим даже и не пахло.

Отсутствие Родри могло стать одним из факторов этого, и это связано с отсутствием других типов игроков. Это еще один игрок-диспечер, недоступный для выбора и не имеющий прямой замены. Это была соломинка, сломавшая спину верблюду.

После того, как в конце сентября «Вулверхэмптон» обыграл «Сити» со счетом 2:1, их тренер Гэри О’Нил прямо заявил, что работа его команды облегчилась из-за того, что дисквалифицированный Родри не играл. Когда на следующих выходных «Сити» перешел в «Арсенал», Гвардиола изменил весь свой подход, чтобы заполнить пробел, эффективно заполнив середину поля игроками, чтобы держать ситуацию под контролем, насколько это возможно.

В матче с «Виллой» план выглядел похожим, поскольку они знали, что им предстоит встретиться с командой из верхней части таблицы, полной энергии и качественных игроков.

Однако такой подход может показаться запутанным: после одного из худших выступлений «Сити» за последние годы болельщики клуба захотели знать, почему их лучшие полузащитники оказались на флангах.

Бернарду Силва, единственный оставшийся игрок, который хорошо понимает, как дирижировать игрой команды в матчах, находился на правом фланге. Фоден, который еще не обладает таким талантом, но определенно опасен в центре, был слева.

Это произошло бы потому, что Альварес, еще один атакующий футболист в команде, не так гибок, как Фоден, и поэтому не так хорошо подходит для игры на фланге. Рико Льюис, которого Гвардиола считает игроком, выполняющим контролирующие функции, также лучше играет в центре. Но в итоге полузащита на матч с «Виллой» состояла из центрального защитника (Стоунз, который преуспел при переходе в полузащиту из защиты, но не был игроком стартового состава там), нападающего (Альварес) и 19-летнего Льюиса, который может конечно, и играет там, но большую часть своей работы он выполняет на позиции правого защитника или даже на позиции опорного полузащитника.

Возвращение де Брёйне не сможет исправить ситуацию само по себе, поскольку он не добавит им контроля. Вспомните сезон 2019/20, когда он сделал 20 голевых передач, но «Сити» все еще был уязвим для контратак. Но он, очевидно, поможет их креативности, и это стало очевидно после перерыва на «Вилла Парк», когда Гвардиола делал перестановки, но таким игрокам, как Льюис, Стоунз, Мануэль Аканджи и Кайл Уокер, не хватало остроты в тех редких шансах, которые «Сити» удалось создать у штрафной.

Не помогает и то, что Гвардиола не смог или не захотел с самого начала добавить в состав двух летних новичков из-за сочетания недавних травм и времени, необходимого им, чтобы освоиться в новом окружении. Матео Ковачич и Матеус Нунес, вероятно, — учитывая общую потребность игроков «Сити» во времени — внесут большой вклад в будущем, но не сейчас. Калвин Филлипс тоже явно не будет играть.

Возможно, от внимания людей не ускользнул тот факт, что Деклан Райс забил победный гол за «Арсенал» против «Лутона» во вторник, за 24 часа до того, как «Сити» изо всех сил пытался собрать убедительную полузащиту.

«Сити» летом хотел подписать Райса из «Вест Хэма», в качестве замены Гюндогану, и его переезд в северный Лондон вместо восточного Манчестера может оказаться дорогой потерей. Конечно, легко представить, как бы он помог «Сити» вчера вечером, хотя было бы грубо критиковать трансферный план, который привел к тому, что они отказались от перехода (они не хотели ввязываться в аукцион), учитывая, что тот же самый план служил им верой и правдой на протяжении многих лет, особенно когда фанаты говорят о количестве неудачных трансферов, от которых они «уклонились», и которые отправились куда-то еще, часто через весь город на «Олд Траффорд».

В любом случае, очевидно, что такая серия результатов не может продолжаться долго, и Гвардиола не скрывает этого.

«Это мой долг, моя работа - найти способ (улучшить) ситуацию», - сказал он. «За многие годы совместной работы мы смогли найти способ побеждать в матчах, иногда играя хорошо, иногда нет, но всегда мы находили способ сделать это, и теперь мы испытываем проблемы. Нам нужно изменить динамику и как можно скорее одержать победы над "Лутоном" и "Кристал Пэлас" (в следующих двух матчах лиги), чтобы остаться в топе».

Кажется вероятным, что возвращение самых важных игроков или хотя бы пары тех, кто умеет контролировать игру, приведет к огромному улучшению ситуации, скорее всего, достаточному, чтобы к концу сезона забыть о существовании этого неприятной серии, хотя Гвардиола вчера вечером не позволил себе этой удобной отговорки.

«Да, но с Родри мы не смогли победить "Ливерпуль" или Шпоры», - сказал он. «Конечно, он важен, но моя работа - найти способ сделать так, чтобы мы побеждали. Сегодня все просто: победила более сильная команда. Они были лучше, и мы должны это принять».

«То, как мы играли в последнее время, это то, как мы играли раньше, и мы выигрывали, но сегодня нам это не удалось. Когда мы не в своем лучшем состоянии и форме, мы недостаточно стабильны, чтобы выигрывать матчи. Мне нужно подумать об этом. Мне нужно поспать, посмотреть игры, поразмыслить и попытаться все исправить».

Гвардиола нашел ответы относительно поздно в прошлом сезоне: перемещение Стоунза в полузащиту переломило ситуацию в сторону требла. В декабре предыдущей кампании он вывел «Сити» из 18-месячного (относительного) ступора, переместив Жоау Канселу на правый фланг. В 2018 году они проиграли подряд две игры на Рождество, но с ревом вернулись с февраля, выиграв свои последние 14 матчей, а их игроки находились в своем боевом режиме, который вновь появился в 2022 и 2023 годах, чтобы увидеть, как они вырывают победу в напряженных титульных гонках.

Даже набрав всего три очка в последних четырёх матчах, было бы глупо списывать их со счетов, и наверняка возвращение травмированных игроков станет большим подспорьем.

В противном случае Гвардиоле, возможно, придется снова искать другие ответы.

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