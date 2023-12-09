"Они знают, как выигрывать матчи" - ВИДЕО

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски поделился мнением о текущей игровой форме «Ювентуса» после того, как туринский клуб обыграл неаполитанцев в минувшем матче чемпионата Италии со счётом 1:0.

«Ювентус» в прошлом сезоне был не в лучшей форме, но сегодня они крепко стоят на ногах, забивают голы и не пропускают. Прежде всего, они знают, как выигрывать матчи. В целом, нелегко вскрывать оборону «Ювентуса», их защитная линия отличается своей физической силой и энергией», - приводит слова Зелиньского DAZN.

Напомним, неаполитанский клуб проиграл «старой синьоре» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Единственный мяч в этой встрече забил защитник «Ювентуса» Федерико Гатти.

После 15 туров Серии А «Ювентус» набрал 36 очков и на текущий момент занимает первое место в чемпионате. Однако у «Интера» (35 очков) есть игра в запасе. В свою очередь, «Наполи» заработал 24 очка и остался на пятой строчке.

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