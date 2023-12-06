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"Арсенал" одержал волевую победу над "Лутоном" в гостях благодаря голу на 90+7-й минуте - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
6 Декабря 2023 09:00
"Арсенал" одержал волевую победу над "Лутоном" в гостях благодаря голу на 90+7-й минуте - ВИДЕО

В матче 15-го тура АПЛ «Лутон Таун» уступил «Арсеналу» дома со счётом 3:4.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", первый мяч в игре забил нападющий гостей Габриэл Мартинелли с передачи Букайо Сака на 20-й минуте. На 25-й отличился защитник хозяев Гэбриел Ошо с передачи Алфи Даути. Тем не менее «Арсенал» ушёл на перерыв ведя в счёте - на 45-й минуте забил форвард Габриэл Жезус с передачи Бена Уайта.

После перерыва «Лутону» удалось выйти вперёд. Сначала на 49-й минуте у команды отличился нападающий Элайджа Адебайо с паса Даути. А на 57-й забил Росс Баркли. Ему ассистировал Эндрос Таунсенд.

«Арсенал» быстро отыгрался. Уже на 60-й минуте полузащитник Кай Хаверц поразил ворота хозяев с паса Жезуса. Победный гол, принесший лондонцам волевую победу, забил на 90+7-й минуте хавбек Деклан Райс. Передачу ему отдал Мартин Эдегор.

«Арсенал» одержал четвёртую победу подряд в АПЛ и лидирует в лиге с 36 очками после 15 матчей. «Лутон» идёт 17-м с девятью очками.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
05 декабря 2023, вторник. 00:15

Лутон Таун - Арсенал (Лондон) - 3:4

Вчера также состоялась встреча "Вулверхэмптон" - "Бернли". Хозяева победили с минимальным счетом 1-0. Единственный гол забил Хван Хи Чан на 42-й минуте матча.

Голы: 0:1 Мартинелли – 20' 1:1 Ошо – 25' 1:2 Жезус – 45' 2:2 Адебайо – 49' 3:2 Баркли – 57' 3:3 Хаверц – 60' 3:4 Райс – 90+7'

İdman.biz

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