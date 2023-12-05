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Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе

Мировой футбол
Новости
5 Декабря 2023 14:30
Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи предпринимает попытки, направленные на то, чтобы нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе продлил с ним контракт, апеллируя к двум обстоятельствам. Об этом сообщает AS.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", по информации источника, Аль-Хелаифи убеждает Мбаппе в том, что, оставшись в «ПСЖ», он в скором времени может войти в историю как лучший бомбардир французской лиги. Также президент «Пари Сен-Жермен» подчёркивает, что 24-летний футболист обладает хорошими шансами выиграть Олимпийские игры 2024 года, которые состоятся в Париже, являясь при этом игроком главного парижского футбольного клуба. Отмечается, что, если Мбаппе останется в «ПСЖ», он не встретит никаких препятствий для того, чтобы стать одним из трёх игроков старше 23 лет, которые могут выступать в составе олимпийской сборной по футболу.

Напомним, на текущий момент Мбаппе является пятым бомбардиром Лиги 1 со 179 забитыми мячами. На первой строчке располагается экс-игрок «Монако» Делио Оннис, забивший 299 голов.

İdman.biz

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