ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Стартовал второй тайм матча между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут впереди европейцы - 1:0.

21:50

Завершился первый тайм матча между сборными Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут впереди европейцы - 1:0.

21:40

Норвегия выходит вперед в мачте с Кот-д'Ивуаром.

Как сообщает İdman.Biz, на 39-й минуте счет открыл Антонио Нуса.

21:00

В рамках чемпионата мира по футболу проходит очередной матч стадии 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, за выход в 1/8 финала борются сборные Кот-д'Ивуара и Норвегии.

Матч проходит на стадионе AT&T Stadium. Главный арбитр — Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Кот-д'Ивуар занял второе место в группе E с 6 очками. Норвегия же финишировала второй в группе I, также набрав 6 очков.

Победитель этой пары встретится в 1/8 финала со сборной Бразилии.