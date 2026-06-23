23 Июня 2026
RU

Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио

ЧМ-2026
Новости
23 Июня 2026 23:20
11
Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории страны на чемпионатах мира, оформив дубль в ворота Узбекистана в матче второго тура группы K ЧМ-2026, сообщает İdman.Biz.

Роналду довел число голов на ЧМ до 10. Ранее лучшим бомбардиром в истории Португалии на чемпионатах мира был нападающий Эйсебио, у которого было девять забитых мячей.

Поразив ворота Узбекистана, Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира (ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
23:00
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Португалия разгромила Узбекистан - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У Роналду - дубль

Роналду стал первым футболистом, забившим голы на шести чемпионатах мира
22:28
ЧМ-2026

Роналду стал первым футболистом, забившим голы на шести чемпионатах мира

Капитан сборной Португалии установил очередной рекорд

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала четыре новых достижения Месси
19:16
ЧМ-2026

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала четыре новых достижения Месси

Аргентинец стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира по футболу, оформив дубль в игре с Австрией
ФИФА отозвала аккредитацию комментатора чемпионата мира по футболу из-за критики руководства
18:42
ЧМ-2026

ФИФА отозвала аккредитацию комментатора чемпионата мира по футболу из-за критики руководства

Инцидент произошел во время футбольного матча между сборными Парагвая и Турции
На ЧМ-2026 нашли самую счастливую сборную
18:11
ЧМ-2026

На ЧМ-2026 нашли самую счастливую сборную - ФОТО

Игрокам Кюрасао разрешили жить с женами и девушками во время турнира

Семья Месси эмоционально отреагировала на его второй гол в ворота Австрии - ВИДЕО
17:56
ЧМ-2026

Семья Месси эмоционально отреагировала на его второй гол в ворота Австрии - ВИДЕО

В сети завирусилось видео с трибун, а сам капитан сборной Аргентины рассказал, как возраст влияет на его игру

Самое читаемое

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО
22 Июня 09:14
ЧМ-2026

Египет одержал первую победу в истории чемпионатов мира - ВИДЕО

Команда Хоссама Хассана обыграла Новую Зеландию в матче второго тура ЧМ-2026

Месси может вновь сыграть за "Барселону"
21 Июня 17:30
Мировой футбол

Месси может вновь сыграть за "Барселону"

Аргентинец способен провести прощальный матч за каталонский клуб в 2027 году

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар
21 Июня 03:44
ЧМ-2026

Ундава признали лучшим игроком матча Германия — Кот-д'Ивуар

Ундав забил свой третий гол на ЧМ-2026
"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано
21 Июня 18:30
Мировой футбол

"Реал" готовит предложение по Олисе - Серрано

"Бавария" намерена поговорить с Олисе после чемпионата мира