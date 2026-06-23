Роналду стал лучшим бомбардиром Португалии на ЧМ, опередив Эйсебио

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории страны на чемпионатах мира, оформив дубль в ворота Узбекистана в матче второго тура группы K ЧМ-2026, сообщает İdman.Biz.

Роналду довел число голов на ЧМ до 10. Ранее лучшим бомбардиром в истории Португалии на чемпионатах мира был нападающий Эйсебио, у которого было девять забитых мячей.

Поразив ворота Узбекистана, Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим на шести чемпионатах мира (ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 и ЧМ-2026).