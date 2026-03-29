29 Марта 2026 05:40
В США заключили рекордную сделку в истории женского футбола

Американский "Сан-Диего Вэйв" на официальном сайте объявил о трансфере нападающей Катарины Макарио.

Футболистка перешла в американскую команду из лондонского "Челси", подписав крупнейший контракт в истории женского футбола, общая стоимость которого составляет $ 8 млн. Срок трудового соглашения Макарио с ее новым клубом рассчитан до конца 2030 года.

Катарина Макарио родилась в Бразилии, она является воспитанницей бразильских и американских клубов. На взрослом уровне она выступала за "Лион" и "Челси". Помимо этого, футболистка играет за национальную команду США.

"Сан-Диего Вэйв" находится на четвертом месте в турнирной таблице Национальной женской футбольной лиги.

İdman.Biz
