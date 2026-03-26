"Барселона" разгромила "Реал" в Мадриде

Женская команда "Барселоны" уверенно обыграла "Реал" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Мадриде завершилась со счетом 6:2 в пользу "сине-гранатовых". При этом обе половины матча гости выиграли с одинаковым счетом - 3:1.

Лучшим игроком встречи была признана Алексия Путельяс, которая ранее дважды становилась обладательницей "Золотого мяча" - в 2021 и 2022 годах.

Ответный матч между командами состоится 2 апреля. После уверенной победы в первой игре "Барселона" значительно приблизилась к выходу в полуфинал турнира.