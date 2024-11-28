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Анна Скидан - в Топ-9 мирового рейтинга

Тяжелая атлетика
Новости
28 Ноября 2024 16:56
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Анна Скидан - в Топ-9 мирового рейтинга

Метательница молота Анна Скидан идет на девятом месте в рейтинге Мировой атлетики.

Как сообщает İdman.biz, спортсменка сборной Азербайджана, занявшая седьмое место на Олимпиаде в Париже, имеет 1274 очка. У Скидан получили отражение четыре результата за год - это Летние Игры (квалификация и финал), турниры в Польше и Норвегии, где она занимала призовые места.

Лидирует в рейтинге олимпийская чемпионка Кемрин Роджерс (Канада), далее расположились американки Брук Андерсен и Аннет-Ннека Эчикунвоке.

İdman.biz

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