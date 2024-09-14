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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО

Тяжелая атлетика
Новости
14 Сентября 2024 13:29
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Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО

В соревновательном зале Центра тяжелой атлетики, расположенном в поселке Шувелан, состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по тяжелой атлетике среди молодежи и взрослых.

Как сообщает İdman.biz, около 100 спортсменов со всех регионов страны пробуют свои силы в соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией тяжелой атлетики Азербайджана.

Первым на церемонии выступил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов. Он поприветствовал участников и гостей соревнований, поблагодарил их и пожелал успехов спортсменам. Умудов отметил, что спорту в Азербайджане уделяется большое внимание и забота, и это является большим стимулом как для внутренних, так и для международных соревнований. Вице-президент отметил, что азербайджанская тяжелая атлетика имеет большой потенциал, и успехи, достигнутые на международных аренах, являются тому подтверждением. Было подчеркнуто, что мы обладаем необходимым опытом и условиями для проведения международных соревнований в нашей стране и готовы в короткие сроки организовать континентальные турниры.

Фирдовси Умудов сообщил, что начиная с этих соревнований для чемпионатов и первенств Азербайджана учрежден специальный призовой фонд, и эта практика будет реализована в целях поощрения спортсменов и тренеров, а также повышения конкуренции. Таким образом, 5000 манат будут вручены команде-победителю чемпионата Азербайджана среди молодежи, 3000 манат - команде, занявшей 2-е место, и 1000 манат - команде, занявшей 3-е место. Среди взрослых лучшая команда получит 10 000 манат, вторая – 5 000 манатов, а 3-я – 3 000 манат.

Умудов также поприветствовал президента Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти, который в настоящее время находится в Азербайджане и наблюдает за соревнованиями с трибун, и поблагодарил его за приезд.

Затем прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В завершение была организована церемония награждения юбиляров, сыгравших особую роль в развитии азербайджанской тяжелой атлетики. По случаю 85-летия бывшему штангисту Акифу Алиеву и заслуженному тренеру Вахиду Назарову (65 лет), судье международного класса Намику Наджафову (70 лет) и бывшему президенту AAF Шуа Гусейновой были вручены памятные знаки и специальные ценные подарки. В церемонии приняли участие президент AAF Кямран Набизаде и президент Европейской федерации тяжелой атлетики Антонио Конфлитти.

İdman.biz

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