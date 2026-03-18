Азербайджанский тяжелоатлет Дадаш Дадашбейли прокомментировал свое назначение послом спорта на 2026 год.

"Это чувство сложно передать словами. Благодарен Министерству молодежи и спорта за внимание и доверие. Для меня очень ценно, что мне второй раз дали этот шанс. Отдельно отмечу поддержку Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, которая вновь выдвинула мою кандидатуру. Это накладывает дополнительную ответственность. Государство дает спортсменам возможность проявить себя в общественной деятельности, и это заслуживает высокой оценки. Мы постараемся оправдать это доверие", - сказал Дадашбейли в комментарии Азертадж.

Тяжелоатлет также обозначил задачи в новой роли: "Как спортсмен я уже добился определенных результатов, но особенно важно, что государство привлекает нас к общественной деятельности. В этой роли постараюсь сделать все, чтобы интерес к спорту рос и мы могли мотивировать молодежь. Будем работать с ней, делиться опытом и результатами. Уверен, что в будущем они добьются еще больших успехов".

Отметим, что накануне на заседании коллегии Министерства молодежи и спорта Дадаш Дадашбейли, а также Ульвия Фаталиева, Айнур Юсифова, Вафa Мусаева и Эльчин Асадов были выбраны спортивными послами на 2026 год.