Сборная Азербайджана против Испании

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 проведет свой второй матч во втором этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, наша команда, которая находится в группе B, встретится с Испанией.

На матч против соперника, принимающего игры группы, сборная Азербайджана выйдет с желанием одержать свою первую победу. Наша команда, проигравшая Эстонии со счетом 0:1, постарается огорчить соперника, являющегося со-лидером.

Отметим, что последний матч наша команда проведет против Австрии 27 апреля.

Место Команда И В П М О 1 Эстония 1 1 0 75-44 3 2 Испания 1 1 0 75-45 3 3 Австрия 1 0 1 45-75 0 4 Азербайджан 1 0 1 44-75 0

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