Сборная Азербайджана против Испании

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 проведет свой второй матч во втором этапе чемпионата Европы.
Как сообщает İdman.biz, наша команда, которая находится в группе B, встретится с Испанией.
На матч против соперника, принимающего игры группы, сборная Азербайджана выйдет с желанием одержать свою первую победу. Наша команда, проигравшая Эстонии со счетом 0:1, постарается огорчить соперника, являющегося со-лидером.
Отметим, что последний матч наша команда проведет против Австрии 27 апреля.
|
Место
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
М
|
О
|
1
|
Эстония
|
1
|
1
|
0
|
75-44
|
3
|
2
|
Испания
|
1
|
1
|
0
|
75-45
|
3
|
3
|
Австрия
|
1
|
0
|
1
|
45-75
|
0
|
4
|
Азербайджан
|
1
|
0
|
1
|
44-75
|
0
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