26 Апреля 2025
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Сборная Азербайджана против Испании

Волейбол
Новости
26 Апреля 2025 10:47
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Сборная Азербайджана против Испании

Сборная Азербайджана по волейболу U-16 проведет свой второй матч во втором этапе чемпионата Европы.

Как сообщает İdman.biz, наша команда, которая находится в группе B, встретится с Испанией.

На матч против соперника, принимающего игры группы, сборная Азербайджана выйдет с желанием одержать свою первую победу. Наша команда, проигравшая Эстонии со счетом 0:1, постарается огорчить соперника, являющегося со-лидером.

Отметим, что последний матч наша команда проведет против Австрии 27 апреля.

Место

Команда

И

В

П

М

О

1

Эстония

1

1

0

75-44

3

2

Испания

1

1

0

75-45

3

3

Австрия

1

0

1

45-75

0

4

Азербайджан

1

0

1

44-75

0

İdman.biz

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