Борис Гребенников: "Мы заслужили стать чемпионами"

«Мы заслужили стать чемпионами», — заявил главный тренер мужской волейбольной команды «Азеррейл» Борис Гребенников, передает İdman.biz.

По словам наставника, текущий сезон оказался особенно напряжённым:

«Каждая команда из первой четвёрки имела шанс на чемпионство. Но мы смогли объединиться как коллектив и добиться цели. В состав пришли игроки высокого уровня, и в финале мы показали качественную игру».

Отметим, что «Азеррейл» обыграл «Муров Аз Терминал» со счётом 3:1 во втором финальном матче среди мужских команд, прошедшем в Национальной гимнастической арене, и по сумме матчей завоевал чемпионский титул.

Айтадж Сахяд

İdman.biz