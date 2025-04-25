Капитан "Азеррейл": "С начала сезона наша цель была — чемпионство"

Капитан волейбольного клуба «Азеррейл» Вусал Рустамов поделился эмоциями после завоевания чемпионского титула в Высшей лиге Азербайджана, сообщает İdman.biz.

«Этот успех был для нас ожидаем. С начала сезона наша цель была — чемпионство», — заявил Рустамов в интервью журналистам.

По его словам, команда серьёзно подошла к подготовке к финальному матчу:

«Чемпионат начался напряжённо — были и победы, и поражения. Но в третьем и четвёртом кругах мы показали лучший волейбол и почти во всех матчах одержали победу. Под конец, конечно, чувствовалась усталость, но в финале мы собрались и добились своего — стали чемпионами».

Отметим, что «Азеррейл» победил «Муров Аз Терминал» во втором финальном матче среди мужских команд, который прошёл сегодня в Национальной гимнастической арене, и по сумме встреч стал чемпионом страны.

Айтак Сахяд

İdman.biz