24 Апреля 2025
RU

В Баку наградили победителей Высшей лиги Азербайджана по волейболу - ВИДЕО

Волейбол
Новости
24 Апреля 2025 18:22
15
В Баку наградили победителей Высшей лиги Азербайджана по волейболу - ВИДЕО

В Баку состоялась церемония награждения победителей Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие прошло сразу после финального матча в Национальной гимнастической арене. Медали призёрам вручили президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, вице-президент ФВА Фаиг Караев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, а также президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Роко Сикирич.

Золотые медали завоевал клуб «Азеррейл», серебро досталось «Абшерону», а бронзу — команде Национальной авиационной академии.

Перед вручением наград с речью выступил Чингиз Гусейнзаде, поздравивший участников и отметивший, что в этот день в Баку царила настоящая волейбольная атмосфера. Президент ЕКВ Роко Сикирич высоко оценил организацию турнира, добавив, что финальный матч стал настоящим украшением чемпионата.

Шахин Багиров также поздравил команды и подчеркнул, что весь сезон прошёл в честной и напряжённой борьбе:

«Благодаря поддержке государства мы сегодня стали свидетелями настоящего спортивного праздника в таком прекрасном месте».

Он выразил признательность Роко Сикиричу за визит в Баку и отметил, что главной целью азербайджанского волейбола остаётся завоевание олимпийской лицензии.

Отметим, что финал Высшей лиги среди мужских команд пройдёт 25 апреля. За титул поборются «Муров Аз Терминал» и «Азеррейл». В первой встрече «железнодорожники» одержали уверенную победу — 3:0.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Главный тренер "Азеррейл": "Это была ожидаемая, но очень трудная победа"
18:34
Волейбол

Главный тренер "Азеррейл": "Это была ожидаемая, но очень трудная победа"

Паоло Тофоли отметил, что вера в успех помогла команде справиться с трудностями и выиграть золото
Судьбу финала решил "Золотой сет" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
17:19
Волейбол

Судьбу финала решил "Золотой сет" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

Чемпион определился во второй игре финала
Президент Европейской конфедерации волейбола посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО
16:22
Волейбол

Президент Европейской конфедерации волейбола посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Представители AVF и гость почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле
"Хиласэдиджи" укрепился украинцем
23 Апреля 17:06
Волейбол

"Хиласэдиджи" укрепился украинцем

Прошлый сезон он провел в шведском "Хальмстаде"
Президент Европейской конфедерации волейбола посетит Баку
23 Апреля 16:36
Волейбол

Президент Европейской конфедерации волейбола посетит Баку

В рамках визита запланировано несколько встреч
Нападающая сборной Азербайджана не сможет помочь команде: "Возможно, я сломала ногу"
23 Апреля 14:42
Волейбол

Нападающая сборной Азербайджана не сможет помочь команде: "Возможно, я сломала ногу"

Спортсменка, которая стала чемпионкой Израиля в составе "Маккаби Ашдод", поделилась впечатлениями от победы

Самое читаемое

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован
"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность
22 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность

Легенды разбаловали фанатов
Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку
22 Апреля 15:26
MMA

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира
Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?
22 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл "на ноль"