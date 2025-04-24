В Баку наградили победителей Высшей лиги Азербайджана по волейболу - ВИДЕО

В Баку состоялась церемония награждения победителей Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие прошло сразу после финального матча в Национальной гимнастической арене. Медали призёрам вручили президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, вице-президент ФВА Фаиг Караев, вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, а также президент Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) Роко Сикирич.

Золотые медали завоевал клуб «Азеррейл», серебро досталось «Абшерону», а бронзу — команде Национальной авиационной академии.

Перед вручением наград с речью выступил Чингиз Гусейнзаде, поздравивший участников и отметивший, что в этот день в Баку царила настоящая волейбольная атмосфера. Президент ЕКВ Роко Сикирич высоко оценил организацию турнира, добавив, что финальный матч стал настоящим украшением чемпионата.

Шахин Багиров также поздравил команды и подчеркнул, что весь сезон прошёл в честной и напряжённой борьбе:

«Благодаря поддержке государства мы сегодня стали свидетелями настоящего спортивного праздника в таком прекрасном месте».

Он выразил признательность Роко Сикиричу за визит в Баку и отметил, что главной целью азербайджанского волейбола остаётся завоевание олимпийской лицензии.

Отметим, что финал Высшей лиги среди мужских команд пройдёт 25 апреля. За титул поборются «Муров Аз Терминал» и «Азеррейл». В первой встрече «железнодорожники» одержали уверенную победу — 3:0.

Айтадж Сахяд

İdman.biz