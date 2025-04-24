Президент Европейской конфедерации волейбола посетил Аллею почетного захоронения - ФОТО

Руководство Федерации волейбола Азербайджана (AVF) и президент Европейской конфедерации волейбола (CEV) Роко Сикирич, находящийся с визитом в нашей стране, посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщает İdman.biz, представители AVF и гость почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.

Гости также посетили Аллею шехидов. Были возложены цветы к могилам героических сынов и дочерей Родины, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

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