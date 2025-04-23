"Хиласэдиджи" укрепился украинцем

Бронзовый призер чемпионата Азербайджана по волейболу «Хиласэдиджи» начал комплектацию состава в преддверии нового сезона.

Как сообщает İdman.biz, команда привлекла в свои ряды украинского блокирующего Богдана Мазенко. Прошлый сезон он провел в шведском «Хальмстаде».

Мазенко также выступал в чемпионате Эстонии, а до того на родине - в украинском первенстве. В сезоне 2019/20 был признан лучшим блокирующим украинской лиги.

Отметим, что в этом сезоне «Хиласэдиджи» завоевал Кубок Азербайджана и теперь команда рассчитывает сыграть в Кубке Челлендж.

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