Наргиз Исмайлова получила назначение от Европейской конфедерации волейбола

Наргиз Исмайлова, координатор отдела подготовки и подготовки спортсменов до 22 лет Федерации волейбола Азербайджана, во второй раз назначена Европейской конфедерацией волейбола.
Как сообщает İdman.biz, она примет участие в отборочных матчах чемпионата Европы 2026 года среди волейболистов среди мужчин (до 22 лет).
Исмайлова оценит работу судей и организацию соревнований в качестве супервайзера игр группы B, которые пройдут в Турции с 11 по 13 июля.
Отметим, что, помимо принимающей стороны, в турнире принимают участие сборные Сербии, Германии и Чехии.
İdman.biz