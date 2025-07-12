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"Азеррейл" продлил контракт с иранским игроком

Волейбол
Новости
12 Июля 2025 23:16
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"Азеррейл" продлил контракт с иранским игроком

Мужская волейбольная команда «Азеррейл» продолжает подготовку к новому сезону и укрепляет состав.

Как сообщает İdman.biz, клуб продлил контракт с иранским легионером Чархлоуи Мохаммадхусейном.

Игрок, выступающий на позиции нападающего, защищает цвета бакинского клуба с прошлого года и проведет в составе команды ещё один сезон.

Отметим, что Мохаммадхусейн сыграл важную роль в чемпионской кампании «Азеррейла» в сезоне 2024/2025, внеся значительный вклад в завоевание титула чемпиона Азербайджана.

İdman.biz

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