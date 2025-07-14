В Нахчыване начали готовить специалистов для развития волейбола - ФОТО

В Нахчыване при поддержке Федерации волейбола Азербайджана (AVF) начались курсы «1-й категории» для тренеров-преподавателей.

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу AVF, это первые подобные курсы в регионе, и они направлены на всестороннее развитие волейбола в Нахчыванской Автономной Республике.

Директор нахчыванского филиала федерации Вугар Алиев подчеркнул значимость этого шага, отметив успехи местных команд в чемпионатах Азербайджана, а также привлечение около 15 спортсменов из Нахчывана в состав юношеских и молодежных сборных страны. Он выразил благодарность руководству федерации за внимание к развитию волейбола в регионе.

Руководитель отдела подготовки и работы с молодежными группами AVF доцент Дженгиз Акарчешме отметил важность повышения теоретических и практических знаний тренеров, поскольку фундамент большого волейбола закладывается именно в младших возрастных категориях.

Курсы, в которых участвуют 31 тренер-преподаватель, будут проходить в течение шести дней и включают как теоретическую, так и практическую части. Успешно сдавшие итоговый экзамен получат сертификат «1-й категории», который даст им право работать на чемпионатах местного уровня.

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