15 Июля 2025
RU

В Нахчыване начали готовить специалистов для развития волейбола - ФОТО

Волейбол
Новости
14 Июля 2025 23:43
18
В Нахчыване начали готовить специалистов для развития волейбола - ФОТО

В Нахчыване при поддержке Федерации волейбола Азербайджана (AVF) начались курсы «1-й категории» для тренеров-преподавателей.

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу AVF, это первые подобные курсы в регионе, и они направлены на всестороннее развитие волейбола в Нахчыванской Автономной Республике.

Директор нахчыванского филиала федерации Вугар Алиев подчеркнул значимость этого шага, отметив успехи местных команд в чемпионатах Азербайджана, а также привлечение около 15 спортсменов из Нахчывана в состав юношеских и молодежных сборных страны. Он выразил благодарность руководству федерации за внимание к развитию волейбола в регионе.

Руководитель отдела подготовки и работы с молодежными группами AVF доцент Дженгиз Акарчешме отметил важность повышения теоретических и практических знаний тренеров, поскольку фундамент большого волейбола закладывается именно в младших возрастных категориях.

Курсы, в которых участвуют 31 тренер-преподаватель, будут проходить в течение шести дней и включают как теоретическую, так и практическую части. Успешно сдавшие итоговый экзамен получат сертификат «1-й категории», который даст им право работать на чемпионатах местного уровня.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Фуад Агаев отсудит матч сборной Австрии
14 Июля 13:31
Волейбол

Фуад Агаев отсудит матч сборной Австрии

игра состоится девятого августа
Мельников поможет "Хиласэдиджи"
14 Июля 09:19
Волейбол

Мельников поможет "Хиласэдиджи"

В прошлом сезоне нападающий выступал за "Корону Брашов"
"Азеррейл" продлил контракт с иранским игроком
12 Июля 23:16
Волейбол

"Азеррейл" продлил контракт с иранским игроком

Нападающий останется в составе мужской команды на следующий сезон
Капитан сборной перешел в "Хиласэдиджи"
12 Июля 11:20
Волейбол

Капитан сборной перешел в "Хиласэдиджи"

Прошлый сезон он провел в "Муров Аз Терминале", став серебряным призером первенства
Наргиз Исмайлова получила назначение от Европейской конфедерации волейбола
12 Июля 10:40
Волейбол

Наргиз Исмайлова получила назначение от Европейской конфедерации волейбола

Она оценит работу судей и организацию соревнований в качестве супервайзера
Волейболистки из пяти стран в "Азеррейл"
11 Июля 14:58
Волейбол

Волейболистки из пяти стран в "Азеррейл"

В новом сезоне командой вновь будет руководить итальянский специалист

Самое читаемое

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году
12 Июля 09:00
Мировой футбол

Месси раскрыл подробности конфликта с Робертом Левандовским в 2021 году

"Я сказал то, что действительно чувствовал"
Щенсны высказался о поведении Ямаля
12 Июля 12:25
Мировой футбол

Щенсны высказался о поведении Ямаля

"Парню всего 17 лет - он имеет право, и, возможно, даже обязан совершать юношеские ошибки"
ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира
12 Июля 21:19
Мировой футбол

ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

Организаторы рассчитывают повысить посещаемость решающего матча турнира
Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол
12 Июля 13:08
Мировой футбол

Команда, за которую играли легендарные Пеле и Беккенбауэр, вернётся в профессиональный футбол

"Настоящая магия будет заключаться в игроках, которых мы вырастим здесь"