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Волейболистка сборной Азербайджана завершила сезон

Волейбол
Новости
8 Апреля 2025 12:52
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Волейболистка сборной Азербайджана завершила сезон

Волейболистка сборной Азербайджана Кристина Бесман официально завершила сезон.

Как передает İdman.biz, связующая, на протяжении нескольких лет выступающая за «Енисей», провела последний матч в составе красноярской команды. Во второй встрече плей-офф Кубка России «Енисей» проиграл «Уралочке» со счетом 0:3.

Учитывая, что ранее команда заняла 12-е место в чемпионате России и осталась за бортом плей-офф, выступление в Кубке подвело черту под соревновательным сезоном для команды, включая Бесман.

İdman.biz

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