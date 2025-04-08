Волейболистка сборной Азербайджана завершила сезон

Волейболистка сборной Азербайджана Кристина Бесман официально завершила сезон.

Как передает İdman.biz, связующая, на протяжении нескольких лет выступающая за «Енисей», провела последний матч в составе красноярской команды. Во второй встрече плей-офф Кубка России «Енисей» проиграл «Уралочке» со счетом 0:3.

Учитывая, что ранее команда заняла 12-е место в чемпионате России и осталась за бортом плей-офф, выступление в Кубке подвело черту под соревновательным сезоном для команды, включая Бесман.

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