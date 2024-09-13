На тренерский семинар в Софию

14-15 сентября в Софии (Болгария) пройдет международная конвертация тренеров-преподавателей на базе Региональных центров развития волейбола Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как передает İdman.biz, в тренингах с участием специалистов и преподаватели из 53 стран мира, примут участие четыре тренера из Азербайджана - Раван Мехтиев, Вугар Алиев, Турал Теймуров и Гамза Джафарзаде.

В ходе двухдневной конверсии преподаватели старших классов и тренеры младших возрастных групп повысят свои теоретические и практические знания.

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