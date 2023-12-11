Елизавета Рубан - лучший бомбардир чемпионата Румынии

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Рубан возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Румынии.

Как сообщает İdman.biz, нападающая, выступающая за «Лугож», после десяти туров уверенно лидирует в снайперской гонке. На ее счету 171 очко. На второй строчке идет Симина Страчинеску из «Короны Брашов» (158 баллов), а замыкает первую тройку Иоана Бачиу, представляющая бухарестское «Динамо» (156).

Также Рубан находится в четверке лучших нападающих по среднему количеству очков за матч. Ее показатель равен 4,5 баллам.

В текущем первенстве «Лугож» находится на шестом месте, набрав 18 очков.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz