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Главный тренер "Хиласэдиджи": "Соперники в Challenge Cup не будут слабыми"

Волейбол
Новости
16 Июля 2025 14:14
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Главный тренер "Хиласэдиджи": "Соперники в Challenge Cup не будут слабыми"

Соперник мужского волейбольного клуба «Хиласэдиджи», который представит Азербайджан в Challenge Cup, не будет слабым.

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер команды Джалил Джалилов заявил Report.

Специалист подчеркнул, что у них собралась хорошая команда:

«Наш статистик и менеджер уже начали собирать информацию. Соперники, скорее всего, будут неслабыми. В прошлом году чемпионом Балканского кубка стал турецкий клуб «Аркасспор». Однако в этом году турецкие команды в турнире участвовать не будут. В прошлом сезоне в турнире участвовало шесть команд. В этом году точное количество пока неизвестно. Соперники станут известны в августе. Однако для нас это не имеет значения, мы должны готовиться к соревнованиям. В этом году у нас собрался хороший состав, и я доверяю своей команде».

Отметим, что потенциальным соперником представителя Азербайджана в Challenge Cup станет команда, выигравшая Балканский кубок. «Хиласэдиджи», дебютирующий в еврокубках, начнёт борьбу в 1/32 финала. Первый матч команд состоится 11-13 ноября, а ответный - через неделю.

İdman.biz

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