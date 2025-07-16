Азербайджанский судья на финальном этапе чемпионата Европы - ФОТО

Советник президента Федерации волейбола Азербайджана (AVF), член правления Европейской конфедерации волейбола (CEV) Джалил Джафаров принял участие в международных соревнованиях в качестве судьи CEV.

Как сообщает İdman.biz, Джафаров оценил работу судей и супервайзера на финальном этапе чемпионата Европы среди девушек U-16, прошедшего в Албании.

Джафаров присутствовал на церемонии награждения и вручил кубок лучшему игроку и команде-победительнице.

Отметим, что на соревнованиях Польша заняла первое место, Турция - второе, а Италия - третье.

İdman.biz