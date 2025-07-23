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Азербайджан уступил Украине и США на Универсиаде

Тхэквондо
Новости
23 Июля 2025 13:38
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Азербайджан уступил Украине и США на Универсиаде

Сегодня на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии состоялось историческое событие.

Как передает İdman.biz из Германии, оно связано с заключительным днем соревнований по тхэквондо. Впервые на подобном мультифоруме проходит дебют командных соревнований в мужском, женском и смешанном формате.

Причем, во всех трех зачетах принимает участие и команда Азербайджана.

Мужской коллектив уступил Украине, а женский проиграл США.

В смешанном командном турнире мы будем противостоять Кении.

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11:35

Сегодня на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии состоится историческое событие.

Как передает İdman.biz из Германии, оно будет связано с заключительным днем соревнований по тхэквондо. Впервые на подобном мультифоруме состоится дебют командных соревнований в мужском, женском и смешанном формате.

Причем, во всех трех зачетах примет участие и команда Азербайджана.

Мужской коллектив встретится с Украиной, женский будет биться против США, а в смешанном командном турнире будем противостоять Кении.

İdman.biz

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