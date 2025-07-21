Универсиада: Азербайджанские тхэквондисты завершили день без медалей - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, в очередной соревновательный день в шаге от медали остановился Хамидрза Бадри Али Абади (+87 кг). Он начал выступление с 1/8 финала, где нанес поражение Брайану Чои (США). Победа в четвертьфинале над узбеком Маратом Мавлоновым выводила Хамидрзу в полуфинал, чем он обеспечивал себе как минимум бронзу. Однако, наш тхэквондист уступил Мавлонову и завершил Универсиаду без награды.

С 1/16 финала начал выступление Ниджат Исмаилзаде (74 кг), победивший Элию Порша (Германия). Но в 1/8 финала он проиграл Ю-Джиу Чиу (Тайвань).

А Наргиз Кязимова (62 кг) уступила на старте Эльзе Секанел (Испания) и завершила мультифорум.

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12:39

Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, в четвертьфинал пробился Хамидрза Бадри Али Абади (+87 кг), который в стартовой встрече нанес поражение Брайану Чои (США).

С 1/16 финала начал выступление Ниджат Исмаилзаде (74 кг), победивший Элию Порша (Германия).

А Наргиз Кязимова (62 кг) уступила на старте Эльзе Секанел (Испания) и завершила Универсиаду.

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11:46

Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, очередной соревновательный день успешно начал Ниджат Исмаилзаде (74 кг), который в первой встрече победил Элию Порша (Германия) и вышел в 1/8 финала.

Наргиз Кязимова (62 кг) уступила Эльзе Секанел (Испания), завершив выступление на ранней стадии.

Позже на даянг выйдет Хамидрза Бадри Али Абади (+87 кг).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz