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Фуад Тахмазов проиграл во втором бою на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО

Тхэквондо
Новости
22 Июля 2025 13:35
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Фуад Тахмазов проиграл во втором бою на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, в очередной соревновательный день на даянг выходят три наши спортсмена.

Фуад Тахмазов (63 кг) начал с победы над Матежем Хорватом (Словакия) и вышел в 1/8 финала. На этой стадии он проиграл Натану Жилю (Франция) и завершил Универсиаду.

Марьям Мамедова (53 кг) в 1/16 финала проиграла Чутикан Джонгколратанаванатой (Таиланд).

Со стадии 1/8 финала в борьбу вступит Эльтадж Гафаров. Его соперником будет Келен Баилей (Венгрия).

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12:02

Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, в очередной соревновательный день на даянг выходят три наши спортсмена.

Фуад Тахмазов (63 кг) начал с победы над Матежем Хорватом (Словакия) и вышел в 1/8 финала.

С этой же стадии в борьбу вступит Эльтадж Гафаров. Его соперником будет Келен Баилей (Венгрия).

Марьям Мамедова (53 кг) в 1/16 финала встретится с Чутикан Джонгколратанаванатой (Таиланд).

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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