Фуад Тахмазов проиграл во втором бою на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.
Как передает İdman.biz из Германии, в очередной соревновательный день на даянг выходят три наши спортсмена.
Фуад Тахмазов (63 кг) начал с победы над Матежем Хорватом (Словакия) и вышел в 1/8 финала. На этой стадии он проиграл Натану Жилю (Франция) и завершил Универсиаду.
Марьям Мамедова (53 кг) в 1/16 финала проиграла Чутикан Джонгколратанаванатой (Таиланд).
Со стадии 1/8 финала в борьбу вступит Эльтадж Гафаров. Его соперником будет Келен Баилей (Венгрия).
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12:02
Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.
Как передает İdman.biz из Германии, в очередной соревновательный день на даянг выходят три наши спортсмена.
Фуад Тахмазов (63 кг) начал с победы над Матежем Хорватом (Словакия) и вышел в 1/8 финала.
С этой же стадии в борьбу вступит Эльтадж Гафаров. Его соперником будет Келен Баилей (Венгрия).
Марьям Мамедова (53 кг) в 1/16 финала встретится с Чутикан Джонгколратанаванатой (Таиланд).
Заки Фейзуллаев
İdman.biz