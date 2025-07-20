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Азербайджанский тхэквондист не смог выйти в полуфинал Универсиады - ОБНОВЛЕНО

Тхэквондо
Новости
20 Июля 2025 14:51
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Азербайджанский тхэквондист не смог выйти в полуфинал Универсиады - ОБНОВЛЕНО

На Всемирной Универсиаде в Германии продолжаются соревнования по тхэквондо.

Как сообщает İdman.biz, азербайджанский тхэквондист Талех Сулейманов (весовая категория до 80 кг) не смог выйти в полуфинал, уступив в четвертьфинале украинцу Кириллу Гурнову, и завершил участие в турнире.

Рахид Велиев (до 58 кг) выиграл первый бой у Абдула Аль Джабри (Оман), но проиграл во втором Йонг-Мьен Киму (Южная Корея). Самаррух Османова (до 49 кг) выбыла из борьбы после поражения от японки Хинаты Оказаки в первом круге.

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Азербайджанские тхэквондисты продолжают выступление на Всемирной Универсиаде, проходящей в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, Талех Сулейманов (весовая категория до 80 кг) вышел в четвертьфинал турнира, победив сначала Эмиля Бренгбейла из Дании, а затем Каана Гюмюша из Германии.

Рахид Велиев (до 58 кг) выиграл первый бой у Абдула Аль Джабри (Оман), но уступил во втором Йонг-Мьен Киму (Южная Корея). Самаррух Османова (до 49 кг) завершила участие после поражения от японки Хинаты Оказаки в первом круге.

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Азербайджанские тхэквондисты успешно начали выступление на Всемирной Универсиаде, проходящей в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, Рахид Велиев (весовая категория до 58 кг) в первом бою одержал победу над представителем Омана Абдулом Аль Джабри, а Талех Сулейманов (до 80 кг) уверенно выиграл у датчанина Эмиля Бренгбейла. В то же время Самаррух Османова (до 49 кг) потерпела поражение от японки Хинаты Оказаки.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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