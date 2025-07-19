Азербайджанская тхэквондистка уступила в 1/8 финала на Универсиаде - ОБНОВЛЕНО/ФОТО

Азербайджанские тхэквондисты начали выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, Салима Гулиева (46 кг) в первом бою нанесла поражение Шукурат Абдулсалам (Нигерия) и вышла в 1/8 финала. На этой стадии она проиграла Джулии Сильве Назарио (Бразилия) и завершила выступление.

Остальные три наших спортсмена, вышедшие сегодня на даянг, потерпели поражения на старте: Лейла Баширова (57 кг) уступила Луке Патакфалви (Венгрия), Хыдыр Мамедов (54 кг) проиграл Йек-Хей Чану (Макао), а Вагиф Гаджиев (68 кг) не справился с Йоной Поршем (Германия).

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12:01

Азербайджанские тхэквондисты начали выступление на Всемирной Универсиаде в Рейнско-Рурском регионе Германии.

Как передает İdman.biz из Германии, Салима Гулиева (46 кг) в первом бою нанесла поражение Шукурат Абдулсалам (Нигерия) и вышла в следующий круг.

Остальные три наших спортсмена, вышедшие сегодня на даянг, потерпели поражения на старте: Лейла Баширова (57 кг) уступила Луке Патакфалви (Венгрия), Хыдыр Мамедов (54 кг) проиграл Йек-Хей Чану (Макао), а Вагиф Гаджиев (68 кг) не справился с Йоной Поршем (Германия).

İdman.biz