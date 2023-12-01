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Онур Гулузаде завоевал серебряную медаль на международном турнире

Настольный теннис
Новости
1 Декабря 2023 13:04
Онур Гулузаде завоевал серебряную медаль на международном турнире

В Санкт-Петербурге прошел международный турнир по настольному теннису, посвященный памяти Николая Никитина.

İdman.biz сообщает, что азербайджанский спортсмен Онур Гулузаде завершил соревнование на 2-м месте. Он завоевал серебряную медаль, среди спортсменов 2010-го года рождения и младше. Победивший всех своих соперников на групповом этапе, Онур вышел в финал, одолев представителя Беларуси в 1/16 финала и российских спортсменов в 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

В решающей партии наш представитель уступил сопернику, который был на год старше его. После этого Гулузаде получил право участвовать в турнире среди спортсменов 2008-2009 годов рождения.

İdman.biz

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