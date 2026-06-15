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Первое увольнение на ЧМ-2026: Тунис отправил в отставку главного тренера

Парусный спорт
Новости
15 Июня 2026 17:55
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Первое увольнение на ЧМ-2026: Тунис отправил в отставку главного тренера

Сборная Туниса стала первой командой на чемпионате мира 2026 года, сменившей главного тренера по ходу турнира.

Как сообщает İdman.Biz, с поста наставника национальной команды был отправлен в отставку Сабри Лямуши.

Причиной такого решения стало разгромное поражение тунисцев от сборной Швеции со счетом 1:5 в матче первого тура группового этапа. После неудачного старта руководство африканской команды приняло решение прекратить сотрудничество с 54-летним французским специалистом.

Отметим, что Лямуши возглавил сборную Туниса в январе этого года. Под его руководством команда провела всего пять матчей, одержав одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения.

İdman.Biz
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