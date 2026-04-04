Азербайджанские яхтсмены продолжают выступление на регате в Словении - ФОТО

Азербайджанские яхтсмены продолжают участие в международной регате в словенском Портороже.

Как сообщает İdman.Biz, на турнире Sailing Point Easter Regatta - 2026 стартовал третий соревновательный день, в рамках которого запланированы три гонки.

Представители Азербайджана выступают в разных дивизионах. Камал Баширли заявлен в "золотой" группе, Эмиль Мамедли, Фуркан Мустафаев и Сема Мансурзаде - в "серебряной", Амира Байрамова - в "бронзовой", Амин Джалилзаде - в “изумрудной”.

Отметим, что регата завершится 6 апреля.