Азербайджанские спортсмены начали подготовку к международному турниру Sailing Point Easter Regatta - ФОТО/ВИДЕО

30 Марта 2026 01:51
Стартовал этап подготовки к международной регате Sailing Point Easter Regatta 2026.

Как сообщает İdman.Biz, первый день тренировок прошел для азербайджанской команды продуктивно. Спортсмены завершили начальный этап подготовки, продемонстрировав высокий уровень мотивации и концентрации на предстоящих стартах.

Основной акцент был сделан на отработке тактических маневров на воде и упражнениях по физической подготовке. Участие в регате такого уровня позволит команде не только набраться опыта, но и продемонстрировать потенциал Азербайджана в парусном спорте.

