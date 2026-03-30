Азербайджанские спортсмены начали подготовку к международному турниру Sailing Point Easter Regatta - ФОТО/ВИДЕО

Стартовал этап подготовки к международной регате Sailing Point Easter Regatta 2026.

Как сообщает İdman.Biz, первый день тренировок прошел для азербайджанской команды продуктивно. Спортсмены завершили начальный этап подготовки, продемонстрировав высокий уровень мотивации и концентрации на предстоящих стартах.

Основной акцент был сделан на отработке тактических маневров на воде и упражнениях по физической подготовке. Участие в регате такого уровня позволит команде не только набраться опыта, но и продемонстрировать потенциал Азербайджана в парусном спорте.