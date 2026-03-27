RU

Азербайджанские яхтсмены выступят на регате в Словении

Парусный спорт
Новости
27 Марта 2026 16:47
23
Сборная Азербайджана по парусному спорту примет участие в международной регате Sailing Point Easter Regatta 2026 в Словении.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, соревнования пройдут с 28 марта по 1 апреля в городе Порторож.

Страну на турнире представят семь спортсменов: Камал Баширли, Фуркан Мустафаев, Нурлан Агазаде, Амин Джалилзаде, Сама Мансурзаде, Амира Байрамова и Эмел Мамедли.

В помощь команде на соревнованиях будут работать тренер Панагиотис Пападакис и руководитель делегации Буруджу Алгон Джорджанни.

Регата в Портороже станет важным этапом подготовки азербайджанской команды к предстоящим международным стартам весенне-летнего сезона 2026 года.

İdman.Biz
Тэги:

