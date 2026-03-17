Парусные лодки вернутся в Бакинскую бухту на Новруз-байрам

17 Марта 2026 15:57
В Баку в рамках празднования Новруза состоится мероприятие с участием водных видов спорта, в ходе которого парусные лодки впервые за долгое время вновь появятся на акватории столицы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта Азербайджана, мероприятие пройдет 21 марта с 13:00 на Приморском бульваре напротив Девичьей башни и будет открыто для жителей города.

В программе предусмотрены показательные выступления по академической гребле, каяку, каноэ и драгон-боту. Сопровождающие лодки скутеры с флагами создадут зрелищные композиции на воде.

Также для гостей мероприятия будут организованы викторины и развлекательные активности.

Отмечается, что возвращение парусного спорта станет одной из главных особенностей праздника - яхты вместе с гребными лодками украсят акваторию Каспийского моря.

