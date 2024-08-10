Супруга Домингеса: "Я очень рада, что Альфонсо возвращается с Олимпиады не с пустыми руками"

«Альфонсо было очень сложно привыкнуть к весовой категории 92 кг. В целом, спортсмену для этого нужно не менее 6 месяцев. Но ему хватило и 3-4 месяцев».

Об этом İdman.biz сообщила Нигяр Домингес, жена азербайджанского боксера Альфонсо Домингеса, завоевавшего серебряную медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Она прокомментировала завоевание Альфонсо серебряной медали во французской столице. По словам Нигяр, выступления в весовых категориях 81 кг, 86 кг, а затем и 92 кг дались Домингесу нелегко:

«Он тренировался каждый день и прилагал много усилий. Я очень рада, что Альфонсо дважды представлял Азербайджан на Олимпийских играх и снова не возвращается с пустыми руками. На самом деле и он и мы ждали золотую медаль. Но хорошо, что он благополучно вернется домой без травм».

Жена единственного в истории Азербайджана боксера с двумя олимпийскими медалями прочитала отзывы, написанные об Альфонсо, и сказала, что они плохие: "Он не заслуживает этих комментариев. После боя читаю комментарии в социальных сетях и, честно говоря, мне очень плохо».

Отметим, что Домингес проиграл Лазизбеку Мулложонову (Узбекистан) в финальном поединке Парижа-2024 и завершил Олимпиаду с серебряной медалью.

Айтадж Сахяд

İdman.biz