Сборная Азербайджана по парадзюдо выступит на Кубке мира в Тбилиси

24 Марта 2026 12:14
Сборная Азербайджана по парадзюдо примет участие в Кубке мира, который пройдет в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, соревнования состоятся 24-25 марта в столице Грузии.

В мужских соревнованиях выступят Исмаил Мурадов (J1, 70 кг), Абдулрахман Рзазаде (J1, 70 кг), Мухаммед Акберов (J2, 70 кг), Салех Султанов (J1, 81 кг) и Мехман Гусейнов (J1, +95 кг).

В женской категории Азербайджан представят Дурсадеф Керимова (J2, +70 кг) и Хатира Исмиева (J1, +70 кг).

Команда отправилась на турнир под руководством главных тренеров Ибрагима Ибрагимова и Рамина Ибрагимова.

Новости по теме

Али Велиев завоевал серебро на этапе Мировой серии по параплаванию
20 Марта 23:30
Паралимпизм

Али Велиев завоевал серебро на этапе Мировой серии по параплаванию

Азербайджанский спортсмен отличился в Барселоне

Азербайджанские парапловцы представят страну в Барселоне
19 Марта 11:43
Паралимпизм

Азербайджанские парапловцы представят страну в Барселоне

Салеи, Валиев и Мамедов поборются за медали в Испании
В Италии состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года
16 Марта 05:25
Паралимпизм

В Италии состоялась церемония закрытия зимних Паралимпийских игр 2026 года

Паралимпиада проходила с 6 по 15 марта
Азербайджанские парапауэрлифтеры завоевали 12 медалей на открытом чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО
10 Марта 20:04
Паралимпизм

Азербайджанские парапауэрлифтеры завоевали 12 медалей на открытом чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Каждый из трех наших атлетов получил по четыре медали
Паралимпиец из США пожизненно дисквалифицирован за сексуальное насилие
10 Марта 14:13
Паралимпизм

Паралимпиец из США пожизненно дисквалифицирован за сексуальное насилие

Завершилось многолетнее расследование в отношении титулованного пловца США
В Италии официально открылись зимние Паралимпийские игры 2026 года
7 Марта 01:05
Паралимпизм

В Италии официально открылись зимние Паралимпийские игры 2026 года

Церемония открытия прошла в Вероне

Самое читаемое

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии
23 Марта 21:30
Плавание

Азербайджанские пловцы завоевали 47 медалей в Грузии - ФОТО

Сборная успешно выступила на Kutaisi Open Spring Cup

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
23 Марта 13:34
Плавание

Антон Мельников: "По-русски уже разговариваю как бакинцы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер сборной по прыжкам в воду о жизни и работе в Баку
Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"
21 Марта 19:20
Мировой футбол

Куарежма: "Португалия хочет выиграть ЧМ-2026 для Роналду"

Экс-вингер сборной считает, что присутствие Криштиану мотивирует команду
Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026
22 Марта 18:50
Другое

Ронни О’Салливан проиграл в финале World Open-2026

Для Ронни этот финал стал 66-м на рейтинговых турнирах в карьере