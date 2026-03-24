Сборная Азербайджана по парадзюдо выступит на Кубке мира в Тбилиси

Сборная Азербайджана по парадзюдо примет участие в Кубке мира, который пройдет в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, соревнования состоятся 24-25 марта в столице Грузии.

В мужских соревнованиях выступят Исмаил Мурадов (J1, 70 кг), Абдулрахман Рзазаде (J1, 70 кг), Мухаммед Акберов (J2, 70 кг), Салех Султанов (J1, 81 кг) и Мехман Гусейнов (J1, +95 кг).

В женской категории Азербайджан представят Дурсадеф Керимова (J2, +70 кг) и Хатира Исмиева (J1, +70 кг).

Команда отправилась на турнир под руководством главных тренеров Ибрагима Ибрагимова и Рамина Ибрагимова.